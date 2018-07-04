وقالت النيابة العامة في بيان إن المواطنين "اعتقلا لدى وصولهما إلى مطار شيبهول".

وكان الهولنديان أوقفا في 2016 وحكمت محكمة تركية عليهما في أيار/مايو بالحبس ست سنوات، بعد عبورهما الحدود السورية عائدين إلى تركيا.

ويشتبه في أن الهولنديين اللذين يبلغان من العمر 23 عاما التحقا بتنظيم داعش في 2014، لكنهما قررا لاحقا العودة إلى هولندا.

وأعلن تلفزيون "نوش" الرسمي الهولندي أنهما "كانا في طريقهما إلى البعثة الدبلوماسية الهولندية عندما أوقفتهما السلطات التركية".

واستأنف الهولنديان الحكم الصادر بحقهما وأطلق سراحهما بكفالة. وسمح لهما بالسفر إلى هولندا بانتظار بت القضاء التركي بالطعن، لكنهما سيحاكمان بالتزامن أمام القضاء الهولندي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة.

والأسبوع الجاري سيمثل الرجلان في جلسة تمهيدية أمام قاض هولندي، بحسب بيان المدعي العام.

والثلاثاء طلبت الحكومة الهولندية من السلطات الكردية تسليمها ثلاث نساء محتجزات حاليا في مخيمات في شمال سوريا.

وأوردت محطة نوش أن "النيابة العام تنتظر جوابا من الجانب الكردي".

ومنذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011 غادر 280 شخصا هولندا للالتحاق بمجموعات إرهابية، لا يزال نحو 185 شخصا موجودين في المنطقة، بحسب جهازي الاستخبارات الداخلية والخارجية الهولنديين.