وأكدت محكمة الاستئناف في باريس العقوبة القصوى التي تقررت في أكتوبر 2017 ضد ريفيير التي تبلغ الثانية والخمسين من العمر، أي السجن عشر سنوات.

وحكم عليها قضاة الاستئناف أيضا هذه المرة بتمويل الإرهاب، لأنها "قامت بتحويل أو سعت إلى تحويل أموال إلى مقاتلين في سوريا".

كريستين ريفيير هي والدة تيلر فيلوس، المقاتل الفرنسي الذي ترقى سريعا في التنظيم الإرهابي.

واعتقلت في الثاني من يوليو 2014 في منزل ابنها البكر، ليروي (30 عاما) بينما كانت تستعد للتوجه الى سوريا بعد ثلاث رحلات سابقة.

وألقي القبض على تيلر فيلوس في يوليو 2015 بتركيا.