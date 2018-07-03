وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قال أستاذ التاريخ في جامعة مصطفى كمال في هاتاي، سليمان هاتيبوغلو، إن القصر الواقع بالقرب من محطة القطار في قرية الحاج خليل ببلدة راجو، تم تحويله إلى مقر عسكري واستخدمه مصطفى كمال، حين كان قائد الجيش السابع في الحرب العالمية الأولى.

وأوضح "ديلي صباح" أنه بعد المهمة الناجحة في معركة غاليبولي، تمركز مصطفى كمال، خلال المراحل المتأخرة من الحرب العالمية الأولى، في سوريا.

وتابعت أن أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، كان يستغل هذا المقر من أجل التخطيط وقيادة الهجمات التي تسبق كل المعارك التي خاضها.

وقال رئيس إحدى الجمعيات المحلية، إبراهيم خليل علي، إن هذا القصر بني عام 1890، مشيرا إلى أنه حاليا مدمر جزئيا ويعاني من الإهمال.