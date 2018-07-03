وقالت وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة "فرانس برس" إنه طلب من إيران "رفع الحصانة الدبلوماسية الإيرانية عن الدبلوماسي"، الذي أوقف في ألمانيا.

وأوضح ناطق باسم الوزارة أن فيينا أبلغت بذلك سفير إيران في النمسا، الذي استدعي إلى الوزارة منذ الاثنين منذ إعلان القضاء البلجيكي عن إحباط خطة الهجوم.

هذا وكانت النيابة البلجيكية قالت إن المتورطين بالقضية، الذين سقطوا بقبضة الأمن قبل تنفيذ مخططهم الإرهابي، دبلوماسي إيراني ورجل وزوجته وآخرون.

وذكر بيان النائب العام أن أمير س. ونسيمة ن.، وهما من أصل إيراني ويحملان الجنسية البلجيكية، "يشتبه بأنهما حاولا تنفيذ هجوم تفجيري" السبت الماضي.

وكان الزوجان يحملان 500 غرام من مادة "تي إيه تي بي" المتفجرة مع جهاز تفجير، عندما أوقفتهما الشرطة الخاصة في منطقة سكنية في بروكسل.

واستهدف المخطط مؤتمرا نظمته جماعة مجاهدي خلق الإيرانية في ضاحية فيلبنت في باريس، حيث احتشد على مدار أيام عدة آلاف المناهضين للنظام الإيراني.

واتهمت المعارضة الإيرانية، عقب هذه المعلومات، النظام الإيراني بالتخطيط لاستهداف مؤتمرها في باريس، الذي نجح في حشد الآلاف.