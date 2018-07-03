واندلع الحريق بعد ظهر السبت في مقاطعة يولو على بعد نحو 56 كيلومترا شمال غربي ساكرامنتو وغطى مساحة تزيد عن 50 ميلا مربعا من العشب والأشجار الصغيرة وأشجار البلوط. ولم يتم احتواء سوى ثلاثة بالمئة فحسب من منطقة الحرائق حتى بعد أمس ظهر الاثنين.

وذكر سكوت مكلين من إدارة الغابات والحماية من الحرائق في ولاية كاليفورنيا أن الريح الشديدة التي تسبب اشتعال حرائق جديدة جعلت مهمة أطقم الإنقاذ أكثر صعوبة.

وقال إن نحو 116 مبنى واجهت خطرا شديدا حتى صباح الاثنين.

وأضاف "واجبنا هو إنقاذ الأرواح والممتلكات".

وعملت أطقم الإنقاذ خلال الليل من أجل السيطرة على الحريق الذي اتسع نطاقه بواقع الثلث خلال ليل الأحد وأصدر مسؤولون أوامر لحوالي 300 شخص لمغادرة منازلهم بالقرب من ليك بيريسا في مقاطعة نابا المجاورة التي تمتد إليها الحرائق.

ووصل الدخان إلى مسافة 120 كيلومترا جنوبي سان فرانسيسكو. ولم ترد تقارير عن وقوع أي خسائر بشرية.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الحرائق بين الوكالات بأن حرائق الغابات التهمت نحو 2.5 مليون فدان في الولايات المتحدة حتى 29 يونيو حزيران وهو أعلى بكثير من المتوسط السنوي المسجل على مدى السنوات العشر الأخيرة والذي بلغ مليوني فدان.

وقال لاري هلمريك، المتحدث باسم مركز التنسيق في روكي ماونتن، إن الأحوال الجوية السيئة في ولاية كولورادو أعاقت عمل رجال الإطفاء في مكافحة نيران ستة حرائق غابات كبيرة أدت إلى احتراق أكثر من 100 ألف فدان في أنحاء الولاية.

وقال مسؤولو الإطفاء إن أكبر حريق غابات في كولورادو التهم أكثر من 57 ألف فدان ودمر عددا غير معلوم من المباني وأدى إلى إجلاء مئات السكان. وذكر الموقع الإلكتروني لإدارة حرائق الغابات التابعة للحكومة الاتحادية أنه لم تتم السيطرة إلا على 5 بالمئة فقط من الحريق الذي نجم عن نشاط بشري.