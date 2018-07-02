وحسب فرانس، توفيت فلورا ريسينديز غونزاليس متأثرة بجروحها بعد "إطلاق النار عليها الساعة 6,30 بالتوقيت المحلي" في بلدة كونتيبيك، وفقا لبيان السلطات القضائية.



وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، قُتل فيرناندو هيريرا سيلفا عضو الحزب الثوري الدستوري، في أكوليهويا بولاية بويبلا الوسطى. وقال الحزب في بيان "نطالب الدولة بضمان أمن هذه العملية الانتخابية".



ويدلي الناخبون في المكسيك بأصواتهم الأحد في انتخابات عامة تجري على وقع غضب عميق جراء تفشي الفساد والعنف ويبدو المرشح اليساري المناهض للمؤسسات التقليدية أندريس مانويل لوبيز إبرادور الأوفر حظا للفوز فيها.



واغتيل صحافي مكسيكي ليل الجمعة السبت في ولاية كوينتانا رو في شرق المكسيك بحسب ما أعلن مكتب النائب العام، ليرتفع إلى ستة عدد الصحافيين الذين اغتيلوا منذ مطلع العام الحالي.