وبدأت التظاهرات يوم الجمعة في الأحواز، جنوب غربي البلاد، احتجاجا على شح مياه الشرب وتدني الخدمات العامة.

وأظهرت مقاطع مصورة حصلت عليها سكاي نيوز عربية، حشودا كبيرة من المتظاهرين في المدينة، وعلت الهتافات ضد النظام الإيراني الحاكم بالقول "حرامية"، بينما رفع متظاهرون أوعية مياه فارغة.

واندلعت موجة جديدة وواسعة من الاحتجاجات في طهران ومدن أخرى يوم الأحد الماضي عندما أغلق المئات من تجار البازار، مركز التجار الذين أيدوا الثورة عام 1979 التي أطاحت بالحكم الملكي، متاجرهم للتعبير عن غضبهم من تراجع قيمة العملة.

وخسر الريال الإيراني 40 في المئة من قيمته منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثامن من مايو أيار الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية ومعاودة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على الجمهورية الإسلامية.

وخرج الآلاف وبينهم تجار إلى الشوارع يوم الأحد في مسيرة إلى مبنى البرلمان حيث رددوا شعارات ضد السلطات الإيرانية.

وأعادت هذه الاحتجاجات إلى الأذهان ذكرى المظاهرات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد في يناير الماضي والتي تفجرت بسبب المصاعب الاقتصادية، لكنها اتخذت بعدا سياسيا بعد ذلك.