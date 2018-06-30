وأضافت رجوي، في كلمة أمام المؤتمر السنوي العام للمعارضة الإيرانية، أنه يجب منع النظام الإيراني من دعم الإرهاب وتصديره، وأن الشعب الإيراني تضرر من نظام الملالي الذي يحكم البلاد.

ومضت تقول إن "البرامج الصاروخية ودعم الإرهاب والتدخل في شؤون الغير أسباب كافية لمعاقبة النظام الإيراني".

وأوضحت رجوي أمام المؤتمر، الذي يحمل عنوان "إيران الحرّة البديل" ويعقد في باريس، أن النظام الإيراني يعيش أضعف حالاته، داعية إلى توسيع رقعة الانتفاضة داخل إيران من أجل إسقاط النظام.

وخاطبت رجوي حشود الحاضرين في المؤتمر بالقول: "إن تغيير النظام الإيراني في متناول اليد أكثر من أي وقت مضى، وإن هذا ممكن فقط على أيديكم وأيدي المقاومة الإيرانية".

وذكرت: "أول حقيقة يجب تأكيدها هذا العام، هو تصاعد لهيب الانتفاضة المباركة التحررية في العاصمة طهران وفي أنحاء إيران كافة".