وأضاف ترامب، في حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في الطريق إلى نيوجيرسي، أنه سيبحث أيضا الصراعات في أوكرانيا وسوريا وقضايا دولية أخرى مع بوتن خلال قمة 16 يوليو ، قائلا: "سأتحدث معه عن كل شيء".

وأوضح: "سوف نتحدث عن أوكرانيا ونتحدث عن سوريا. سوف نتحدث عن الانتخابات (...) لا نريد أن يعبث أي شخص بالانتخابات".

ونفت روسيا، تقييما لوكالات المخابرات الأميركية، يفيد بأن موسكو سعت للتدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016 لتعزيز فرص ترامب ليصبح رئيسا.

وبعد أن التقى ترامب مع بوتن لفترة وجيزة في فيتنام في نوفمبر عام 2017، تعرض لانتقادات في الولايات المتحدة بعدما قال إنه صدق بوتن عندما نفى التدخل الروسي.