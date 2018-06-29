وأظهرت لقطات الفيديو كرة نارية ضخمة وشررا وحطاما متطايرا في البحر من جراء انفجار الرأس الحربي على متن السفينة الألمانية ساكسونيا قبالة سواحل النرويج.

وكانت السفينة البحرية تعمل بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية عندما حاولت إطلاق صاروخ ستاندرد كجزء من التدريب.

ولكن بعد إعطاء الأمر بإطلاق النار، تعطل الصاروخ وانفجر على متن السفينة، مما أدى إلى إصابة اثنين من البحارة.

وقال قبطان السفينة توماس هاكن: "كنا نقف أمام جدار حريق متوهج"، وقد "تم تفعيل نظام الإطفاء على متن السفينة فورا وتمكن الطاقم من السيطرة على الحريق".

وتظهر صور السفينة المنشورة على موقع إخباري بحري ألماني أن الانفجار أدى إلى تضرر جسر الفرقاطة وبطارية خلايا الإطلاق العمودية، بعد حدوث خلل في نظام الدفع الخاص بالصاروخ.

وقال متحدث باسم البحرية إنه لا توجد مؤشرات على وجود خلل فني قبل إطلاق الصاروخ، حيث تم إطلاق صاروخ آخر من نفس النوع بنجاح قبل الحادث.