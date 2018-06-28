وهؤلاء الأشخاص الـ12 الذين تم وضعهم في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة متهمون بأنهم أطلقوا في أزمير حيث حصل التجمع "إهانات بحق رئيس الدولة". وكان إينجه قد حشد في هذه المنطقة الخميس عشرات الآلاف من مؤيديه.



وأفادت وكالة الأناضول الرسمية بأن صور الواقعة التي حدثت داخل مطعم في أزمير يُقدّم الكحول قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأظهرت الصور التي نشرتها مواقع إلكترونية مقربة من الحكومة على نطاق واسع، أشخاصا جالسين على شرفة مطعم في الهواء الطلق يرددون اسم أردوغان على نحو مثير للسخرية.



والتجمع الذي حصل في أزمير كان أحد أبرز تجمعات حملة إينجه الذي هُزم بمواجهة أردوغان من الدورة الأولى الأحد.



وتُعتبر إزمير معقل حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي) برئاسة إينجه الذي حصل على 54 في المئة من أصوات الناخبين في هذه المنطقة.



وتمت محاكمة آلاف الأشخاص في تركيا بتهمة إهانة أردوغان منذ توليه الرئاسة في العام 2014.