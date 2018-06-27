وبحسب موقع "سكاي نيوز" فقد تم إخلاء نحو 34 منشأة وشركة في حي كاربوك بمنطقة ستاليبريدغ، في حين أكدت الشرطة إغلاق بعض المدارس القريبة من مواقع الحريق.



وحثت الجهات الصحية السكان الذين يستطيعون رؤية ألسنة الألهب من مسافات بعيدة على إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة بإحكام، فيما أعلنت وزارة الدفاع أن الجيش على أهبة الاستعداد للمساعدة في التعامل مع الحريق الذي لا يزال مستعرا منذ عدة أيام في غابات سادلورث مور.



وكانت الحرائق قد اندلعت يوم الأحد الماضي، وزادت حدتها في اليوم التالي بفعل موجة الحر التي تشهدها المملكة المتحدة، حيث وصلت درجة الحرارة في بعض المناطق إلى أكثر من 30 درجة مئوية.



ووصف أحد السكان لـ"سكاي نيوز" الحرائق بالأمر المرعب الذي يهدد حياتهم، مضيفا: "لقد اضطررنا لإبقاء النوافذ مغلقة. رائحة الدخان قوية جدا".



وقال آخر لصحيفة "مانشستر ايفنينغ نيوز": "لقد أصبح الوضع مخيفا نوعا ما. مع أنه لدينا زجاج مزدوج على النوافذ والأبواب، ومع ذلك كان علينا وضع مناشف مبللة حولها. لا نستطيع الخروج، إذ أن الرؤية تكاد تكون معدومة".



وفي سياق متصل، أوضحت قوات الإطفاء والإنقاذ في مانشستر أنها ما تزال تعمل على إخماد هذه الحرائق بكامل طاقتها، كما أنها تسعى للحيلولة دون انتشارها إلى مناطق أخرى، رغم أن صعوبة التضاريس والحرارة المرتفعة.



ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في المملكة المتحدة أكثر في الأيام المقبلة، حيث يمكن أن تصل إلى 33 درجة مئوية في أجزاء من البلاد يوم الخميس.