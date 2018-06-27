وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أن أنقرة تبتعد أكثر فأكثر عن التكتل وأن الاحتمالات ضئيلة للغاية بحدوث تغيير في هذا الوضع في المستقبل القريب. بحسب فرانس برس.



وقال وزراء الشؤون الأوروبية في دول الاتحاد الأوروبي في بيان عقب اجتماع لهم في لوكسمبورغ إن "مجلس (الوزراء) يشير إلى أن تركيا تبتعد أكثر فأكثر عن الاتحاد الأوروبي".



وأضاف البيان إن "مفاوضات انضمام تركيا وصلت فعليا إلى نقطة الجمود".



وساءت علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا في السنوات الأخيرة نتيجة سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بحقوق الإنسان وحكم القانون ولا سيما بعد حملة القمع الواسعة التي شنّها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر محاولة الانقلاب الفاشل ضده في يوليو 2016.



وسيحظى أردوغان بسلطات معززة بعد فوزه في الانتخابات التركية الأحد، ما أثار المخاوف في بروكسل التي هنأته على فوزه في بيان مقتضب.



وأقرّ الوزراء الأوروبيون بأن تركيا تظل "شريكا أساسيا" للاتحاد الأوروبي في ملفات عدة مثل المساعدة في وقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا.



وقال الوزراء في بيانهم إن "المجلس يشعر بالقلق بوجه خاص بشأن التراجع العميق والمستمر في حكم القانون والحقوق الأساسية ومن بينها حرية التعبير".



وأضاف البيان أنه "لا يمكن التغاضي عن تدهور استقلالية السلطة القضائية وسير عملها، كما لا يمكن التغاضي عن القيود الراهنة وعمليات الاحتجاز والسجن وغيرها من التدابير المستمرة التي تستهدف الصحافيين والأكاديميين وأعضاء الأحزاب السياسية، بمن فيهم البرلمانيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم ممن يمارسون حقوقهم وحرياتهم الأساسية".