ونقلت عن مصادر قضائية قولها إن حملة الاعتقالات جرت في عطلة نهاية الأسبوع، وأن أعمار المعتقلين تتراوح بين 32 و69 عاما، من بينهم شرطي متقاعد.

وأوضحت مصادر إعلامية فرنسية أن المعتقلين كانوا ينوون استهداف سجناء متشددين تم إطلاق سراحهم لانتهاء فترة محكومياتهم وأئمة متشددين، وأيضا استهداف نساء محجبات في أماكن عامة.

واعتقلت الشرطة أفراد الخلية من كورسيكا، وفي جنوب غرب فرنسا، إضافة إلى أحياء "راقية" في ضواحي باريس كضاحية فيرساي.

وصادرت الشرطة أسلحة كانت بحوزة المعتقلين، وبينت تسجيلات رصدتها مديرية الأمن الداخلي، أن المعتقلين سعوا للحصول على المزيد من الأسلحة.

ولم توجه للمعتقلين أي تهم حتى الآن، ويحق للسلطات إبقاءهم قيد الاحتجاز 4 أيام على ذمة التحقيق.