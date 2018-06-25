وأظهرت النتائج غير الرسمية فوز الرئيس الحالي، في السباق الرئاسي، في حين حصد حزبه "العادلة والتنمية" المركز الأول بالانتخابات البرلمانية.

ونقلت رويترز عن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، سعدي جوفين، قوله للصحفيين في العاصمة أنقرة، الاثنين، إن المجلس سجل 99.91 بالمئة من الأصوات.

وأضاف جوفين قائلا إن النتائج النهائية، للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي جرت في البلاد، الأحد، ستعلن خلال 10 أيام أو 11 يوما.

وتزامنا، أعلن مرشح المعارضة الرئيسي، محرم إنجه، بقبول نتيجة الانتخابات، داعيا أردوغان إلى أن يكون رئيسا "للجميع"

وكان أردوغان (64 عاما) أعلن وحزبه العدالة والتنمية النصر، متفوقين على المعارضة، التي اكتسبت زخما كبيرا في الأسابيع الأخيرة وبدا أنها قادرة على قلب النتيجة.

وحصل أردوغان على 52.5 بالمئة من الأصوات في السباق الرئاسي بعد فرز أكثر من 99 بالمئة من الأصوات، وفق نتائج غير رسمية.

وحصل حزب العدالة والتنمية على 42.5 بالمئة في الانتخابات البرلمانية، وتلقى دفعة بحصول حلفائه القوميين، وبخلاف التوقعات، على 11.1 بالمئة.

وذكرت وكالة الأناضول الحكومية للأنباء أن النتائج غير الرسمية تشير إلى أن ائتلاف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اليميني سيشغل 343 مقعدا في البرلمان التركي المؤلف من 600 مقعد.

وأوضحت المعارضة، الأحد، أن من السابق لأوانه الإقرار بالهزيمة. وحصل مرشح المعارضة الرئيسي، محرم إنجه على نحو 31 بالمئة من الأصوات.

وتؤذن نتيجة الانتخابات بتطبيق نظام رئاسة قوية جديد أيدته أغلبية بسيطة في استفتاء عام 2017، وقال منتقدون إنه سيقوض الديمقراطية وسيرسخ حكم الفرد.