وكان أردوغان قد أعلن فوزه في الانتخابات وقال إن تحالفه الانتخابي الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحزب القومي، فاز بالأغلبية في البرلمان. وأضاف أردوغان أن هذا الفوز سوف يمكنه من المضي في بناء تركيا القوية- بحسب وصفه.

وقال أردوغان: لقد كلفنا المواطنون بمهام ثقيلة من خلال انتخابي كرئيس وتحقيق الغالبية لتحالفنا الانتخابي في البرلمان، هذه الانتخابات درس في الديمقراطية بسبب نسبة المشاركة العالية.

وأضاف: "الشعب أعرب عن تأييده لسياساتنا وسنستمر من أجل بناء تركيا القوية ومشروع تركيا عام الفين وثلاثة وعشرين."

وأشارت تقديرات وكالة الأناضول الحكومية إلى حصول أردوغان على 53.5 في المئة لدى فرز 90 في المئة من الأصوات، بينما حصل أقرب منافسيه محرم إنجه مرشح حزب الشعب الجمهوري على 30.3 في المئة.

واحتل زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش المركز الثالث بنسبة 7.6 في المئة، في وقت جاءت رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار رابعا بنسبة 7.5 في المئة.