وأظهرت لقطات بثها تلفزيون "تي.بي.إس"، تصاعد الدخان والرماد في السماء من قمة الجبل الذي ظهر في فيلم الجاسوسية "يو أونلي ليف توايس" أو "أنت لا تعيش سوى مرتين" لجيمس بوند عام 1967.

وقال التلفزيون إن البركان قذف صخورا إلى مسافة وصلت إلى 1100 مترا، وفق ما ذكرت "رويترز".

ويقع البركان في منطقة ريفية على بعد نحو 985 كيلومترا من طوكيو، على جزيرة كيوشو، وجاءت ثورته بعد أقل من أسبوع على زلزال قوي هزّ غرب اليابان.

وكان "شينمويداكي" قد هدأ منذ ثوران سابق، ومع ذلك ظلت هناك قيود على الوصول إلى القمة التي ترتفع 1421مترا.

ويوجد في اليابان 110 براكين نشطة تراقب السلطات 47 منها باستمرار.

وفي سبتمبر 2014 لقي 63 شخصا مصرعهم في ثوران بركان جبل "أونتاكي"، وهو أكبر عدد من القتلى يسقط نتيجة نشاط بركاني باليابان منذ ما يقرب من 90 عاما.