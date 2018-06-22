وقال المنظمون إنّ 2,5 مليون شخص شاركوا في هذا التجمع، لكن لم يكن ممكنا التأكد من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

واستنادا إلى محللين، قد يتواجه إنجيه مع أردوغان خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الثامن من تموز/يوليو.

وتوجه إنجيه إلى الحشود بالقول "أردوغان رجل مُتعَب، وحيد (...) رجل متغطرس لا يحترم شعبه".

ولا يزال أردوغان السياسي الذي يتمتع بأكبر شعبية في تركيا، وترجح استطلاعات الرأي حلوله في الطليعة، إلا أنه من غير المؤكد أنه سيحصل على نسبة الخمسين بالمئة اللازمة للفوز من الدورة الأولى.

وفي وقت سابق قال إنجيه في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن "تركيا تريد التنفس والسلام والاستقرار" مضيفا "أنها لا تريد شخصا يصرخ ويغضب. تريد شخصا أكثر شبابا ورابط الجأش".

ويبلغ انجيه الرابعة والخمسين من العمر وهو يصغر أردوغان بعشر سنوات.

وبدعم من حزب الشعب الجمهوري العريق يبدو انجيه المرشح الأكثر قوة في مواجهة اردوغان الذي يهيمن على الساحة السياسية منذ العام 2003، كرئيس للحكومة ثم رئيسا للجمهورية لاحقا.