ورد هذا في إشعار غير سري أرسله مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إلى الكونغرس.

وصف مساعد في الكونغرس الإشعار لأسوشيتدبرس مصرا على عدم الكشف عن هويته لأن الإشعار لم يكشف علنا.

ويعد الموظف الذي تأكدت إصابته واحدا من بين موظفين اثنين جرى إجلاؤهما مؤخرا من كوبا بعد الإبلاغ عن ظهور أعراض.

ورد في الإشعار أنه قبل هذا التطور أن آخر حالة إصابة مؤكدة طبيا كانت في أغسطس / آب 2017.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأميركية حتى اللحظة.

وفضلا عن هؤلاء الموظفين الـ25، تأكدت أيضا إصابة موظف في قنصلية أميركية بالصين بنفس المرض الغامض. ويخضع آخرون لفحوص.