وقال نتانياهو في كلمة في مؤتمر إلكتروني في تل أبيب، إن الأمن الإلكتروني يمكن أن يمثل أيضا فرص عمل ضخمة، مضيفا أن إسرائيل تتلقى نحو 20 في المئة من الاستثمارات العالمية في هذا القطاع.

وقال: "لا يمكن أن نعود إلى عالم الروافع والتروس والطرود. ما دمنا نتقدم لا بد أن نكون عرضة للخطر. شركات طيراننا يمكن تعطيلها وطائراتنا المقاتلة يمكن إسقاطها".

وبينما تراقب إسرائيل الهجمات على مركز الأمن الإلكتروني بها في مدينة بئر السبع، قال نتانياهو إنه لا يوجد سلاح سحري لمواجهة هذا الخطر.

وقال: "هذا اختبار ضخم لحضارتنا. سوف يختبر ليس فقط من جانب المنظمات الإجرامية والإرهابيين، بل من جانب الدول الأخرى. علينا أن نوحد الجهود".

وبينما كان نتانياهو يتكلم انطفأت الأضواء ودوى صوت آخر في القاعة في محاكاة لهجوم قراصنة، وقال الصوت إن القراصنة "مكانهم في دولة ليست بعيدة عن إسرائيل".

وقال الصوت للحضور إن حساباتهم المصرفية جمدت وإن معلومات عنهم نقلت إلى أعدائهم.

وقال نتانياهو إن قيمة صادرات إسرائيل الإلكترونية العام الماضي بلغت 3.8 مليار دولار. وأضاف: "نحن نصل إلى 200 مرة أكثر من وزننا هنا".

ويضم مركز بئر السبع عسكريين وأكاديميين وعاملين في شركات، وهو ما يمثل خطورة على التطبيقات العسكرية الإسرائيلية.

وقال نتانياهو : "لكنني مستعد لأخذ هذه المخاطرة لأني أؤمن بنمو الأمن الإلكتروني من خلال التعاون وبأن الأمن الإلكتروني مجال أعمال ضخم".