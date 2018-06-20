وأقلعت الطائرة، وهي من طراز إيرباص 320 من مطار دوموديفوفو في الساعة 1:30 بالتوقيت المحلي 22:30 بتوقيت غرينتش ليل الأربعاء، وهبطت في الساعة 4:57 بتوقيت العراق، بحسب بيانات الرحلة التي نشرها المطار ومواقع متابعة الرحلات الجوية على الإنترنت.

وتوقفت الرحلات المنتظمة بين روسيا والعراق عام 2004، بعد سقوط الرئيس صدام حسين عام 2003 إثر الاجتياح الأميركي للعراق.

وكانت مفاوضات تجري منذ 2015 بين السلطات الروسية والعراقية لاستئنافها.

وفي سبتمبر 2017، سيرت الخطوط الجوية العراقية رحلة بين بغداد وموسكو كانت الأولى منذ 13 عاما.

وأعلنت الوكالة الروسية المشرفة على النقل الجوي، الاثنين، أنها تلقت الضوء الأخضر من بغداد لبدء رحلات منتظمة بمعدل رحلة كل أسبوع بين موسكو وبغداد.

ووطدت موسكو وبغداد مؤخرا العلاقات العسكرية بينهما، واشترى العراق 39 دبابة هجومية روسية من طراز تي 90 سلمتها روسيا في يونيو.