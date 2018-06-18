وسينشر اتحاد العلماء الأميركيين، في وقت لاحق من الاثنين، صور الأقمار الصناعية التي أظهرت في الأشهر الأخيرة منشأة تخزين عميقة، مغطاة بسقف خرساني جديد في منطقة بساحل بحر البلطيق بين بولندا وليتوانيا.

وقال مدير مشروع المعلومات النووية في منظمة اتحاد العلماء الأميركيين هانز كريستنسن: "يحمل الموقع جميع بصمات مواقع تخزين الأسلحة النووية الروسية النموذجية".

وأضاف "هناك محيط خارجي ثقيل لسياج متعدد الطبقات. تحتوي المخابئ نفسها على سياج ثلاثي حولها أيضا. هذه سمات جميع مواقع تخزين الأسلحة النووية الأخرى التي نعرفها في روسيا".

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن كريستنسن قوله: "هذه الصور لا تثبت أن هناك أسلحة نووية في كالينينغراد الآن، لكنها تظهر أنها موقع نشط".

يذكر أن العمل على المخبأ بدأ في عام 2016، بينما تم وضع سقف جديد في وقت مبكر من الصيف.