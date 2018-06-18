ووقع الحادث قرابة الساعة الثانية بتوقيت غرينتش بالقرب من مخيم تابع للمهرجان في "مينشيغرفيغ" بمنطقة لاندغراف الجنوبية، حسب ما ذكرت "فرانس برس".

وذكر بيان للشرطة أن الحافلة التي يجري البحث عنها، أسرعت مبتعدة من مسرح الواقعة.

وأرسلت السلطات مروحية إسعاف الى المنطقة، كما أغلقت الطرق المؤدية إلى موقع الحادثة مؤقتا أمام حركة المرور، ريثما يتم الانتهاء من أعمال التحقيق.

وجذبت النسخة الـ49 من مهرجان "بينكبوب" الذي تشارك فيه فرق بيرل جام وفو فايترز وبرونو مارس، نحو 67 ألف زائر أيام الجمعة والسبت والأحد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الهولندية.