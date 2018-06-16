ويظهر في الشريط، الذي سجلته كاميرا مراقبة، سيارة أجرة صفراء اللون تسير بصورة طبيعية في طابور مركبات، قبل أن ينحرف سائقها فجأة نحو المارة في الجوار، بطريقة بدت متعمدة.

وتوقفت السيارة التي صدمت المارة بقوة، بعد أن اصطدمت بعمود إشارة إرشادية، وفرّ على إثرها السائق مسرعا.

وحاول الأشخاص الموجودون في المكان الإمساك بالسائق إلا أنه أفلت منهم، وفي نهاية المطاف ألقت الشرطة القبض عليه.

وكانت السلطات الروسية قالت في وقت سابق إن سائق السيارة فقد السيطرة على مركبته نتيجة لتناوله الكحول، لكنها تراجعت عن هذه الرواية لاحقا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن مصدر لم تذكر اسمه أن السائق "نام" أثناء قيادته السيارة وضغط خطأ على دواسة البنزين.

وبدا من سلوك السائق في الفيديو، سواء أثناء صدم المارة أو الفرار من المكان أنه واع لما يقوم به.

وتأتي هذه الحادثة بعد ثلاثة أيام من انطلاق بطولة كأس العالم، التي تستضيفها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو المقبل.

وسبق البطولة العالمية تحذيرات ومخاوف من أعمال إرهابية قد تتزامن مع تدفق مئات آلاف المشجعين على البلاد.