وبين 19 أبريل و31 مايو تم فصل 1995 طفلا عن 1940 بالغا اعتقلتهم دوريات حرس الحدود استعدادا لمقاضاتهم بسبب عبورهم الحدود بطريقة غير شرعية، بحسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية خلال اتصال مع مراسلين.

ويبدو أن أرقام المعتقلين ارتفعت منذ إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من العام الجاري "سياسة عدم التهاون" حيال عبور الحدود بطريقة غير شرعية.

وعلى الرغم من تنديد دولي باعتقال الاطفال، أصر مسؤول وزارة الداخلية على أن هؤلاء القصر يلقون معاملة لائقة.

وقال "معايير اعتقال الأطفال لدينا هي من الأعلى في العالم".

ويقول ترامب إنه يكره فكرة فصل الاولاد عن اهاليهم الذين يحاولون دخول البلاد، إلا أن الإدارة أقرت بأن حملة القمع التي تطال العائلات يمكن أن تشكل رادعا.

وقال مسؤول الداخلية "حاليا علينا الاختيار بين فرض القانون أو تجاهله"، مضيفا أن "قرار هذه الإدارة واضح بأننا لن نتجاهل القانون بعد الآن".

وأوضح المسؤول أن الأهالي الموقوفين هم بانتظار حكم أو محاكمة بسبب عبور الحدود، وأن المحاكمة قد تستغرق أسابيع عدة.