ونقلت وسائل إعلام أميركية، في وقت سابق، أن الجيش الأميركي شن غارة في ولاية كونار شرقي أفغانستان على الحدود مع باكستان، استهدفت إرهابيا كبيرا لم يسمّه.

وقال المتحدث باسم الجيش، الليفتنانت كولونيل مارتن أودونيل، في بيان إن "القوات الأميركية شنت ضربة ضد الإرهاب في 13 يونيو، في ولاية كونار قرب الحدود بين أفغانستان وباكستان".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في مارس، عن مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار، لمن يساعدها في الكشف عن مكان مولانا فضل الله، الذي تحمّله واشنطن المسؤولية عن اعتداءات كثيرة أدمت باكستان، بالإضافة إلى محاولة تفجير سيارة مفخخة في ميدان تايمز سكوير في نيويورك في 2010.

وبحسب الخارجية الأميركية، فإن حركة طالبان باكستان تقيم "تحالفا وثيقا مع تنظيم القاعدة" وقد دربت أيضا فيصل شهزاد، الذي حاول تفجير سيارة مفخخة في ميدان تايمز سكوير.

وفي 2014 تبنت الجماعة الإرهابية، هجوما على مدرسة في بيشاور، أسفر عن مجزرة راح ضحيتها أكثر من 150 قتيلا.