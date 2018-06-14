وحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "جيزيجي" ونشرت نتائجه الخميس، فإن أردوغان لن يفوز بالانتخابات من الجولة الأولى، إذ تراجع تأييد الناخبين له بواقع 1.6 نقطة خلال أسبوع واحد.

وتوقع الاستطلاع الذي شارك به 2814 شخصا، حصول أردوغان على 47.1 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات، انخفاضا من 48.7 بالمئة في استطلاع سابق أجرته المؤسسة ذاتها في 25 و26 مايو.

كما تنبأ أن يفقد حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته البرلمانية، في الانتخابات المبكرة التي تجرى في 24 يونيو الجاري.

وأظهر الاستطلاع أن تحالف العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية لن يحقق الأغلبية في البرلمان، الذي يضم 600 مقعد، إذ سيحصل على 48.7 بالمئة من الأصوات وهي ذات النسبة التي حصل عليها في الاستطلاع السابق.