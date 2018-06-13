وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه وبعد حصار دام لأربع ساعات للمبنى، تمكن رجال الشرطة من تحرير الرهينتين بسلام، واعتقال الخاطف الذي بدا أنه "مضطرب نفسيا".

وقالت مصادر في الشرطة إن الحادثة ليست عملا إرهابيا على ما يبدو، رغم أن الخاطف كان قد طالب بالسماح له بالاتصال بالسفير الإيراني في باريس.

وبدأت الحادثة عند حوالي الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، عندما هرع رجل إلى مبنى في الدائرة العاشرة، بالقرب من مركز قطار يوروستار.

وزعم الخاطف أنه لديه متفجرات وأسلحة، فيما قال أحد شهود العيان أن الرجل كان يلوّح بمسدس كان على الأغلب غير حقيقي، وقد بلل الرهينتين بسائل البنزين.

وعقب ذلك وصل أعضاء من وحدة التدخل السريع إلى الموقع، وبحلول الساعة السابعة والنصف مساءً، كان مفاوضو الشرطة على اتصال بالخاطف لإقناعة بالإفراج عن الرهائن. وعند الثامنة اقتحمت قوات الأمن المكان لتنجح في تحرير الرهينتين دون أن يصابا بأي أذى.

تجدر الإشارة إلى العاصمة الفرنسية باريس كانت قد تعرضت لعدد من الهجمات الإرهابية في السنوات الأخيرة، وتبنى معظم تلك الهجمات تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.