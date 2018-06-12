وقال ترامب إن "لاري كودلو العظيم الذي عمل بكدّ على قضايا التجارة والاقتصاد أصيب لتوّه بأزمة قلبية. إنه الآن في مركز والتر ريد الطبي" قرب واشنطن.



ونشر ترامب تغريدته قبيل دقائق من المصافحة التاريخية المرتقبة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في سنغافورة في مستهل قمة غير مسبوقة بين زعيم كوري شمالي ورئيس أميركي في السلطة.