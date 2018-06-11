وقالت آبي هنتسمان في برنامج (Fox & Friends) الصباحي، الأحد: "بغض النظر عما يحدث في هذا الاجتماع بين الديكتاتوريين (ترامب وكيم)، ما نشهده الآن هو التاريخ".

وانتقد كثيرون وضع هنتسمان، ترامب وكيم في نفس خانة الحكام الديكتاتوريين، ما استدعى اعتذارا من المذيعة التي قالت: "أثناء البث المباشر في التلفزيون أحيانا لا تسطيع قول الأشياء على نحو متقن".

واللافت في الأمر أن أنتوني سكاراموتشي، الذي شغل لمدة 10 أيام منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض، كان مشاركا في البرنامج، لكن لم ينتبه لهذا الأمر.

وهنتسمان ابنة السفير الأميركي لدى موسكو والمرشح الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، جون هنتسمان.

ومعروف أن قناة "فوكس نيوز" هي التلفزيون المفضل لدى ترامب، كما أن كثيرا من تغريدات، التي يكتبها في "تويتر" تأتي بعيد حوارات البرنامج الصباحي (Fox & Friends).