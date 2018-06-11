وأشارت الوكالة إلى أن مفتاح النجاح في الصفقة الكبرى هو إمكانية التوصل إلى نقطة تفكيك النووي بصورة كاملة، مقابل ضمان بقاء نظام كيم بصورة كاملة دون ما المساس به.

وظل الجانبان الكوري الشمالي والأميركي يجريان مفاوضات بشأن مواضيع القمة عبر محادثات العمل في بانموغوم وسنغافورة، غير أن الجانين لم ينهيا تفاوضهما بعد، وتبقى الآن قرار ترامب وكيم.

نقطة خلافية بين واشنطن وبيونغ يانغ

ويتمسك الجانب الأميركي بإدراج بند في الاتفاق ينص على أسلوب تفكيك النووي مع ضرورة التحقق منه بصورة كاملة (CVID).

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في وقت سابق: "نتطلع إلى أن يصدر كيم قرارا حاسما بشأن التفكيك النووي بالطريقة التي طالبنا بها، مؤكدا على أن بلاده ظلت توضح أن التفكيك النووي بطريقة (CVID) هو النتيجة الوحيدة التي يمكن أن تقبلها شبه الجزيرة الكورية ".

ويريد الجانب الأميركي تحقيق التفكيك النووي بهذه الطريقة حتى عام 2020، الذي تنتهي فيه ولاية الرئيس ترامب، لاستخدام ذلك كنجاح دبلوماسي لترشيحه لولاية أخرى.

غير أن كوريا الشمالية أبدت موقفها الرافض واصفة الاقتراح الأميركي بأنه "طريقة تطبق على دولة مهزومة في الحرب"، حيث تتساءل بشأن إمكانية حصول الولايات المتحدة على مصادقة الكونغرس على التعهد بعدم الاعتداء على كوريا الشمالية ومعاهدة السلام حتى عام 2020، ولهذا السبب تركز الاهتمام على لقاء القمة بين ترامب وكيم.

وترى مصادر دبلوماسية أن إدراج التفكيك النووي بطريقة (CVID) في اتفاقية القمة يتطلب حوافز أكبر لضمان بقاء النظام الكوري الشمالي بصورة مؤكدة ، بينما يتطلب من كيم جونغ أون أيضا اتخاذ القرار الحاسم.

وأضافت المصادر أنه في حال عدم التوصل إلى الاتفاق، سيبحثان عن حل بديل، مثل التفكيك النووي بصورة كاملة كما وعدت به كوريا الشمالية في إعلان بانمونغوم في 27 أبريل، أو التفكيك النووي بصورة كاملة وقابلة للتأكد منها، كما ورد في بيان 19 سبتمبر المشترك الوارد في المحادثات السداسية الخاصة بالملف النووي الكوري الشمالي.

ترحيل الرؤوس النووية

كما أن مدى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين حول ترحيل الرؤوس النووية والمواد النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات أيضا ستشكل مفتاحا لتحديد نجاح القمة.

وتطالب إدارة ترامب كوريا الشمالية بترحيل جزء من الأسلحة النووية في وقت مبكر كخطوة لإظهار اعتزامها للنزع النووي.

ويبقى السؤال بشأن طبيعة التعويضات الأميركية، التي يمكن أن تقدمها لكوريا الشمالية مقابل ترحيل الأسلحة النووية أو إزالتها في وقت مبكر .

ففي حال رفض كيم ترحيل الأسلحة النووية في وقت مبكر، يمكن أن تتضمن اتفاقية القمة بدء المفاوضات للنزع النووي وتفاصيل عن توفير الضمان لبقاء نظام كوريا الشمالية.