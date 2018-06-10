ويأتي ذلك قبل قمة تاريخية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب تركز على ترسانة بيونغ يانغ من الأسلحة النووية.

وأوضحت الوكالة أن طائرة بوينغ 747، انطلقت من بيونغ يانغ، فجر الأحد، وفقا لمسار الرحلة رقم (CA122) إلى بكين، ولكنها خلال التحليق، غيرت رقم الرحلة إلى (CA61) متوجهة إلى سنغافورة.

مغادرة المطار

من جانبها، ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية وغيرها من الوسائل الإعلامية أن الزعيم الكوري الشمالي غادر مطار شانغي على متن سيارة ليموزين سوداء فاخرة.

وأوضحت شرطة سنغافورة أنها أغلقت منطقة كبار الشخصيات داخل مطار شانغي في أعقاب وصول كيم إلى المطار، ثم غادرت سيارة الليموزين التي تحمل كيم المطار.

وقالت إن هذه السيارة من المنتظر أن تتوجه إلى فندق سانت ريجيس الذي يقيم فيه الوفد الكوري الشمالي، ومن المتوقع أن يجتمع كيم مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، الأحد.

ترامب في الطريق

من جانب آخر، سيصل الوفد الأميركي مساء قادما من كندا، حيث شارك ترامب في اجتماعات مجموعة السبع، ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع رئيس وزراء سنغافورة، الاثنين.

وذكر البيت الأبيض أن من المتوقع أن يصل ترامب إلى قاعدة بايا ليبار الجوية في سنغافورة الساعة 8:35 مساء الأحد بالتوقيت المحلي ويتوجه إلى فندق شانغريلا.

ويضم الوفد المرافق لترامب وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، وكبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، والمتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز.

وستركز القمة على أسلحة كوريا الشمالية النووية والسلام في شبه الجزيرة الكورية. وأمضت بيونغ يانغ عقودا في تطوير أسلحة نووية بلغ ذروته في اختبار قنبلة هيدروجينية عام 2017، كما نجحت في اختبار صواريخ قادرة على الوصول للبر الأميركي الرئيسي.