وبعد أن رفضوا دعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإعادة روسيا إلى المجموعة، تبنت المجموعة اتهام بريطانيا لروسيا بالوقوف وراء تسميم العميل الروسي السابق، سيرغي سكريبال، جنوب غربي بريطانيا.

وأورد البيان الختامي المشترك للقمة التي استضافتها كندا: "ندعو روسيا إلى الكف عن سلوكها المزعزع للاستقرار، وعن تقويض الأنظمة الديمقراطية، وعن دعمها للنظام السوري".

وتابع البيان: "ندين الهجوم باستخدام غاز للأعصاب من النوع العسكري في سالزبري في المملكة المتحدة. نحن نتفق مع المملكة المتحدة في تقييمها الذي يرجح بشكل كبير أن تكون روسيا مسؤولة عن الهجوم".