ونقلت وكالة "أناضول" التركية للأنباء عن مدير المؤسسة أرغون توران قوله إنه "تم الانتهاء من بناء القسم الأخير من الجدار بطول 564 كيلومترا".

وأضاف أن طول الجدار الإجمالي بلغ 711 كيلومترا، وسيقف عند هذا الحد لتبقى اجزاء من الحدود دون جدار، وأخرى يشكل فيها نهر العاصي حدودا طبيعية بين البلدين.

وفي سياق متصل قال توران إن "توكي شارفت على الانتهاء من تشييد جدار أمني آخر على حدود البلاد مع إيران بطول 144 كيلومترا، حيث يتوقع أن تنهي بناء الجدار في ربيع العام القادم"، وفقا لوكالة "كونا".

وتقول أنقرة إنها تقوم بتشييد مثل هذه الجدران لحماية الحدود التركية من عمليات التهريب، والهجرة غير الشرعية، وتسلل المسلحين.