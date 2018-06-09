وجاء قرار الإيقاف في أعقاب تحقيقات في هبوط اضطراري حدث في ميدلاند في تكساس في الأول من مايو الفائت.



وقال المسؤولون، إن طاقم القاذفة المكون من أربعة طيارين اضطروا للهبوط بطائرتهم بعد "حالة طوارئ أثناء التحليق". ولم يسفر الحادث عن أي أضرار.



وقال سلاح الجو الأميركي في بيان، إنه خلال التحقيق في الحادث "تم الكشف عن مشكلة في مكونات مقعد طرد استدعت (قرار) توقيف العمل. مع حل هذه المسائل، ستعاود الطائرات التحليق".



وبوسع الطائرة حمل أكبر حمولة أسلحة تقليدية في جميع طائرات سلاح الجو الأميركي.



وهي تتميز بأجنحة يمكن ضبطها حسب سرعتها وحمولتها. وعلى الرغم من تصميمها في الأصل كقاذفة نووية، فإنها لم تعد مصممة لحمل مثل هذه الأسلحة الآن.



وفي 8 مايو، أعلن سلاح الجو الأميركي إيقاف العمل بكافة طائرات أسطوله ليوم واحد لمراجعة إجراءات السلامة بعد سلسلة من الحوادث الدامية التي تعرضت لها طائراته.