وتمتلك فندق "كابيلا سنغابور" المكون من 112 غرفة عائلة كوي التي تقطن المدينة وتمتلك شركة "بونتياك لاند غروب" التي تبني شبكة من الفنادق الفاخرة بأرجاء آسيا. حسب أسوتشيدبرس.



وتطفلت الشركة السنغافورية على قاعدة منظمة ترامب في مدينة نيويورك، حيث تخطط لبناء مشروع مبني سكني مكون من 72 طابقا في وسط مانهاتن.



اشترى أربعة أشقاء من عائلة الملياردير كوي فندقا في جزيرة سنتوسا وفقا لروايات وسائل الإعلام.



وقد قدرت "فوربس" قيمة ممتلكات العائلة بمبلغ 5.5 مليار دولار.