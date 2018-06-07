وأوقفت السلطات الشاحنة المشبوهة، التي من المفترض أن تحمل قطع غيار السيارات، لاكتشافها بالأشعة السينية يوم الأربعاء.

ولدى مرورها عبر أجهزة الأشعة، تم اكتشاف أجسام غريبة ملفوفة في ورق ألمينيوم، ليتبين بعد الفحص أنها عبارة عن سبعة مهاجرين لفوا أنفسهم في الألمينيوم لتضليل أجهزة الفحص.

واعتقلت السلطات السائق والمهاجرين غير الشرعيين.



وكانت قوات الأمن التركية قد اعتقلت مؤخرا حوالي 600 مهاجر غير شرعي بالقرب من الحدود مع اليونان وإيران، وعلى سواحل بحر إيجه، حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية.

وكان من بين المهاجرين مواطنين أفغان وباكستانيين وفلسطينيين وعراقيين ومغاربة وجزائريين وسريلانكيين وفييتناميين.

وأصبحت تركيا في السنوات الأخيرة طريقًا رئيسيًا للاجئين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا، خاصة منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا.