وكتب الرئيس الأفغاني أن "وقف إطلاق النار سيبدأ الاثنين الموافق 27 من شهر رمضان وسيتواصل حتى خامس أيام عيد الفطر".

وأوضح غني أن هذا القرار غير المسبوق يأتي ردا على "الفتوى التاريخية الصادرة عن مجلس العلماء الأفغان"، الذين اعتبروا، الاثنين، أن القتال باسم الجهاد في افغانستان، أمر "غير شرعي" في الإسلام، داعين لعقد مباحثات سلام.

وكان مجلس العلماء الأفغان الذي عقد جمعية كبرى (لويا جيرغا)، الاثنين، في كابل بحضور آلاف رجال الدين الذين قدموا من 34 محافظة، نشر فتوى من 7 نقاط تعلن أن "الهجمات الانتحارية والتفجيرات تتعارض مع الإسلام وهي حرام".

وتابعوا أنه "لا أساس قانونيا للحرب الجارية في أفغانستان حيث الأفغان وحدهم هم ضحايا الحرب (التي) لا تحمل أي قيمة دينية ولا وطنية ولا إنسانية".

وبعد ساعة على نشر هذه الفتوى، التي بثت مباشرة على التلفزيون، فجر انتحاري نفسه عند مدخل الخيمة التي كانت تعقد فيها الجمعية موقعا 7 قتلى في اعتداء تبناه تنظيم داعش.

وكان الرئيس غني قام بمبادرة سلام تجاه طالبان في نهاية فبراير، لكن منذ ذلك الحين لم يرد المتمردون رسميا عليها.