ونقلت الصحيفة، الأربعاء، عن جولياني قوله في مؤتمر للمستثمرين في تل أبيب، إن الكوريين الشماليين "كانوا يقولون إنهم سيشنون حربا نووية ضدنا وإنهم سيهزموننا في حرب نووية".

وأضاف: "قلنا (الولايات المتحدة) لهم إننا لن نعقد قمة في مثل هذه الظروف"، مشيرا بذلك إلى إعلان ترامب إلغاء القمة قبل التراجع عن هذا القرار بشأن الاجتماع، الذي يفترض أن يعقد في 12 يونيو في سنغافورة.

وتابع جولياني أن "كيم جونغ أون عاد راكعا وتوسل من أجل عقد الاجتماع، وهو الموقع الذي يراد أن يكون فيه تماما"، مشيرا إلى أن الأميركيين أصبحوا أصحاب القرار مع العودة إلى عقد القمة.

ويبدأ وزير خارجية سنغافورة، الخميس، زيارة رسمية تستمر يومين إلى كوريا الشمالية، مع تسارع الاستعدادات لعقد القمة التاريخية بين ترامب وكيم بعد أقل من أسبوع.