وخلال مقابلة على قناة "خبر ترك"، الثلاثاء، قالت المرشحة التي اكتسبت شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة: "لدي معرفة عن أس 400، إنها معلومات متداولة، وآمل أن تكون غير صحيحة. سيتم الحصول على هذه الصواريخ من أجل حماية القصر الرئاسي بسبب عدم الشعور بالأمان".

ولوحت أنقرة باقتناء الصواريخ الدفاعية الروسية المتقدمة بعدما رفض دول أعضاء في حلف الأطلسي والولايات المتحدة بيع منظومات صواريخ إلى تركيا بسبب اعتراضها على السياسة التي ينتهجها أردوغان داخليا وخارجيا.

وفي الوقت ذاته، حذرت الخارجية الأميركية تركيا من أن اقتناءها منظومات "أس-400" الروسية ستنعكس سلبا على مشاركتها في مشروع إنجاز طائرات أف- 35 المستحدثة.