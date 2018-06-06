وأضاف الاستطلاع أنه من المتوقع أن يحصل أردوغان على أغلبية في الجولة الثانية، بعد ذلك بأسبوعين.

وسيدلى الأتراك بأصواتهم في انتخابات برلمانية ورئاسية هذا الشهر، بعد أن أعلن أردوغان في أبريل إجراء انتخابات مبكرة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وبعد الانتخابات ستتحول تركيا إلى النظام الرئاسي الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية بسيطة في استفتاء جرى العام الماضي.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 3 آلاف شخص في 26 إقليما من أقاليم تركيا الواحد والثمانين، أن أردوغان سيحصل على 48.3 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، مع توقع حصول مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، محرم إنجيه، على 31.4 في المائة.

وأُجري الاستطلاع فيما بين 29 مايو والثالث من يونيو، وقال فيه أكثر من 53 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، إنهم سيصوتون لصالح أردوغان ضد إنجيه في الجولة الثانية.

وفي الانتخابات البرلمانية من المتوقع حصول حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان على 42.2 في المائة، وحليفه حزب الحركة القومية اليميني على 7.1 في المائة.

وأشار الاستطلاع إلى حصول تحالف حزب الشعب الجمهوري المنافس على 39.5 في المائة. والشركاء العلمانيون لحزب الشعب الجمهوري هم حزب الخير الذي تم تأسيسه حديثا وحزب السعادة الإسلامي.

ومن المتوقع حصول حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، على نسبة عشرة في المائة، وهي الحد اللازم لدخول البرلمان.