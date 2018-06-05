ورفضت المحكمة طلب استئناف قدمه الرسام نوري كورتسيبي، وأصدرت مذكرة توقيف بحقه لتنفيذ عقوبة السجن لمدة سنة و45 يوما بسبب الرسومات التي تعود إلى عام 2015.

وقال أحمد أكيوز محامي كورتسيبي إنه تم القبض على موكله في مقاطعة يالوفا الشمالية الغربية، واقتيد إلى السجن.

وظهرت رسومات كورتسيبي في صحيفة آيدينليك المحلية.

وكوتسيبي هو آخر فنان يتعرض للسجن بتهمة "إهانة الرئيس"، في الأشهر الأخيرة، بعد حكم بالسجن لمدة عام على المغنية الشعبية سوافي، رغم تحويل العقوبة في وقت لاحق إلى غرامة تزيد على 3 آلاف دولار.

وفي مارس الماضي، حُكم على المغنية والممثلة زوهال أولكاي بالسجن لمدة 10 أشهر بتهمة "إهانة" أردوغان.

ولاحقت تهمة "إهانة الرئيس التركي" العديد من الأشخاص في تركيا من خلال تصريحاتهم على تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت تهمة معتادة لدى الكثيرين من منتقدي الرئيس.

وتصل عقوبة الإهانة في القانون التركي إلى السجن ما يصل إلى أربعة أعوام.

وفي ديسمير عام 2017، طالب ممثل ادعاء تركيا بسجن نجم كرة السلة اللاعب بفريق نيويورك نيكس الأميركي، أنيس كانتر، لمدة تصل إلى 4 سنوات، بتهمة إهانة الرئيس، ما دفع اللاعب إلى الرد ووصف الرئيس التركي بـ"عديم الشرف".

وفي يونيو من ذات العام، اعتقلت السلطات أمين عام الاتحاد التركي التقدمي للنقابات ، أرزو جيركيزوغلو، في اسطنبول بدعوى توجيهه إهانة لأردوغان.

كما تعرض نجم كرة القدم التركي السابق هاكان شوكور للمحاكمة بذات التهمة في ذات الشهر.

وأصدرت محكمة في إقليم أنطاليا في يوليو عام 2016، حكما بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ على رجل يدعى رفعت جيتين، بعد أن شبه أردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ "غولوم"، وهو "مخلوق صغير ونحيف" ظهر في روايات "سيد الخواتم" للمؤلف جيه.آر.آر تولكين.