وأضاف جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أنه اعتقل محمد راشدة، أحد سكان مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية، بسبب تورطه في المخطط المزعوم.

وأوضح الجهاز أن راشدة خطط لما كان ينوي القيام به بالتنسيق مع أشخاص من داخل سوريا، وأنه جمع معلومات عن طريق زميل له في سوريا لاستهداف القنصلية الأميركية في القدس ومسؤولين كنديين.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الخطة تضمنت تسلل مسلح من الأردن، وأن عملية الاعتقال تمت في المراحل الأولى من التخطيط وأنه لم يجر لقاء بين الأشخاص المعنيين، كما لم يتم تحويل أموال أو سلاح.

وقال رئيس بلدية القدس إنه لم يغير جدول أعماله اليومي بناء على هذا الكشف. ولم يرد أي تعليق من نتانياهو على الأمر.