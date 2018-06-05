خرج الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب (93 عاما) من المستشفى بعدما أمضى فيه ثمانية أيام إثر إصابته بهبوط في ضغط الدم وإرهاق، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه.

وقال جيم ماكغراث في تغريدة على تويتر أعلن فيه خروج بوش من المستشفى إن "الرئيس يشعر بعميق الامتنان للرعاية الممتازة التي حصل عليها والتمنيات الكثيرة بالشفاء العاجل التي تلقاها".

وكان المتحدث نفسه أعلن في 27 ايار/مايو أن الرئيس أصيب بهبوط في ضغط الدم وبإرهاق مما استدعى إدخاله مستشفى "ساذرن ماين هيلث كير" في ولاية ماين حيث يمتلك آل بوش منزلا للعطلة الصيفية.

وبين نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو أمضى بوش الأب أكثر من أسبوع في مستشفى في مدينة هيوستن بولاية تكساس نقل إليه مباشرة بعد انتهاء مراسم دفن زوجته باربرا.

وبوش الأب مصاب بمرض باركنسون وهو مقعد وقد أدخل العام الماضي مرارا إلى المستشفى. وهو والد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش الذي تولى الرئاسة لولايتين متاليتين بين 2007 و2009.

وانتُخب بوش الأب رئيسا في 1988 وتولى المنصب لولاية واحدة فقط إذ خسر الانتخابات في 1992 أمام المرشح الديموقراطي بيل كلينتون.