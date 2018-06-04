وبحسب ورقة بحثية أعدها البرلماني بوب سيلي لمركز الدراسات "هنري جاكسون سوسايتي"، فإن أساليب موسكو العدائية تجاه الغرب تعتمد على الاغتيالات السياسية والقرصنة والتدخلات العسكرية في شؤون الغرب لتهديد أعداء روسيا.

وأضاف النائب المحافظ، أن الأساليب الروسية تسعى إلى زعزعة الثقة في المؤسسات داخل الدول الغربية، فضلا عن بث الانقسام، حسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس".

وأوضح التقرير، أن الأساليب الروسية التي جرى إحياؤها من زمن الحرب الباردة تقوم على التجسس والابتزاز وإقامة مجموعات مسلحة تتولى إنجاز المهمات بالوكالة، فضلا عن التمويه الإعلامي بغرض تأليب الرأي العام ضد الحكومات في البلدان الغربية.

وتواجه روسيا اتهامات بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، كما اتهمت أيضا بمحاولة التأثير في الانتخابات الفرنسية لترجيح كفة زعيمة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبين.

كذلك اتهمت بريطانيا، روسيا بالضلوع في محاولة تسميم الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال، في مارس الماضي، وأدت الحادثة إلى أزمة دبلوماسية كبيرة بين موسكو وعواصم غربية، فيما لا تزال موسكو تنفي تورطها في محاولة الاغتيال.