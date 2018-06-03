وكتب ترامب تغريدة جاء فيها "لم يحصل تواطؤ مع روسيا (باستثناء من قبل الديموقراطيين). متى ستنتهي حملة الملاحقات هذه ؟".



وأضاف الرئيس الأميركي "المدعي العام/وزارة العدل، هل يقومان بتسريب رسائل محاميي لوسائل الإعلام التي تبث أخبارا كاذبة؟ ألا يجب التحقيق في الفساد الديموقراطي بدلا من ذلك؟".



وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت السبت رسالة سرية من عشرين صفحة وجهها فريق محامي الرئيس الأميركي إلى المدعي روبرت مولر في يناير الماضي، ونص رسالة ثانية وجهت في يونيو 2017.



وفي الرسالتين يرفض محامو الرئيس إخضاعه للتحقيق، معتبرين أنه "في نظامنا السياسي لا يمكن أن يكون الرئيس متاحا لمساءلته".



كما يعتبرون أنه لا يمكن أن يتهم دونالد ترامب بعرقلة مسار العدالة لأنه يتمتع بصلاحية دستورية تتيح له وضع حد للتحقيق الذي تشرف عليه وزارة العدل.