وقال الصحفي مراد مراد من جريدة "ينيشاك"، السبت، إن أكشنار التي تمثل حزب الخير المعارض في الانتخابات الرئاسية في 24 يونيو المقبل، كانت في طريقها إلى تجمع انتخابي في المنطقة التي يعيش فيها زعيم حزبها السابق، دولت بهجيلي، الذي اختار الدخول في هذه الانتخابات في ائتلاف مع حكومة حزب العدالة والتنمية.

وأظهر مقطع فيديو بث على موقع تويتر أكشنار وهي منفعلة، قائلة:" العار على رئيس البلدية.. العار على الحكومة .. حتى أنها شاحنة لجمع القمامة."

وأكشنار هي أول امرأة تترشح لانتخابات رئاسية في تركيا، وقد انشقت عن حزب العمل القومي الذي هيمن على الساحة السياسية التركية لأكثر من نصف قرن، لتنشئ حزب "إيي بارتي" (حزب الخير) في أكتوبر 2017.

وتعهدت أكشنار، خلال حملتها الانتخابية، برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، وما ترتب عليها من إجراءات أمنية تعسفية واعتقالات، والتخلي عن النظام الرئاسي الذي سيبدأ تطبيقه بشكل كامل بعد الانتخابات.