وأوضح مطار بروكسل في بيان، أنه تم العثور على القنبلة ليل الجمعة السبت، أثناء أعمال حفر في منطقة تقع "على مسافة آمنة" من مباني صالات السفر والوصول، مشيرا إلى أن الأمر لم يشكل أي خطر على المسافرين أو يعطل رحلات السفر.

وأضاف أنه تم إيقاف عمليات البناء، وتحديد مسافة آمنة تبلغ 100 متر حول منطقة العثور على القنبلة، فيما استدعت السلطات خبراء المتفجرات العسكريين لتفكيك القنبلة.

وتابع: "الفريق العسكري تمكن من إبطال القنبلة دون الحاجة لتفجيرها. مطار بروكسل يوجه شكره لفريق تفكيك القنابل العسكري وكل فرق الخدمات والشركاء المنخرطين في الأمر لحسن تعاونهم"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يذكر أن ملايين القذائف والقنابل والذخيرة سقطت في بلجيكا خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، ويتم استدعاء الخبراء العسكريين باستمرار للتعامل مع هذه القنابل.