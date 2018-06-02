وأوضحت القوات الجوية في بيان "المقاتلة واجهت مشكلات فنية بعد إقلاعها من قاعدة الشهيد بابايي الجوية في أصفهان أثناء طلعة تدريبية وتحطمت في منتصف النهار قرب قرية حسن أباد".

وأضافت أن فرق الطوارئ وصلت لموقع تحطم الطائرة التي كانت من طراز إف-7، فيما نُقل الطيار ومساعده للمستشفى.

وفي فبراير الماضي، تحطمت طائرة ركاب إيرانية، كانت تحمل 60 راكبا و6 أفراد للطاقم، بأصفهان.