وذكرت المفوضية في بيان لها "ما دامت الظروف غير مهيأة حتى الآن للعودة طوعا فإن مذكرة التفاهم هي الخطوة الأولى والضرورية لدعم جهود الحكومة لتغيير هذا الوضع"، حسب ما نقلت "رويترز".

وكانت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة قالت إنه منذ أغسطس 2017 فرّ نحو 700 ألف شخص من مسلمي الروهينجا في وجه حملة عسكرية في ميانمار، وسط تقارير عن أعمال قتل واغتصاب وإحراق عمدي على نطاق واسع.